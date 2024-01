Panetta,pil Italia 2024 sotto 1%, inflazione sotto controllo

"Prevediamo che il 2023 si sia chiuso con una crescita del Pil fra lo 0,6 e lo 0,7 e nel 2024 sarà sotto l' 1% per poi passare all' 1% nel 2025". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento all'Abi secondo cui "l' inflazione in Italia è sotto controllo, è tornata stabilmente sotto il 2%" e si prevede e "che rimanga in media" sotto questa soglia "nel prossimo triennio". Tre anni che sono "l'orizzonte in cui la Bce calibra i suoi interventi". Per il governatore "prevediamo qualche ripresa dei salari". "Siamo in una fase di rallentamento ciclico, il trimestre scorso siamo cresciuti in modo stentato come l'Europa, anzi l'Italia ha racimolato qualche decimale di crescita e a livello europeo la crescita è stata negativa"."C'è una spinta dai consumi e questo è positivo grazie alla tenuta dell'occupazione".



