Inflazione a dicembre confermata al 2,9% nell'eurozona

Eurostat conferma la stima al 2,9% per l'inflazione a dicembre nell'eurozona, e in crescita dal 2,4% di novembre, dopo il dato flash diffuso il 5 gennaio. Nell'Ue è stata del 3,4%, dal 3,1% di novembre.

I livelli minimi si sono registrati in Danimarca (0,4%), Italia e Belgio (0,5%). I tassi più alti si sono visti in Cechia (7,6%), Romania (7%) e Slovacchia (6,6%). Rispetto a novembre l'inflazione a dicembre è scesa in 15 Stati Ue, rimasta stabile in uno e salita in undici.

Maggior contributo al rialzo dei prezzi dai servizi (1,74 punti percentuali), seguiti da cibo, alcool e tabacchi (+1,21 punti), beni industriali non industriali (+0,66 punti) e energia (-0,68 punti).

A dicembre l'inflazione in Gran Bretagna è salita del 4% anno su anno, in accelerazione rispetto al 3,9% di novembre. Deluse le aspettative del mercato, che prevedeva un rallentamento al 3,8%. Si mantiene stabile al 5,1% l'inflazione di fondo, al netto dei prezzi energetici e alimentari.

Anche in questo caso le aspettative degli economisti, che prevedevano una flessione al 4,9%, sono state disattese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA