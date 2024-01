Google licenzia centinaia di persone nel settore pubblicità

Google ha confermato il licenziamento di diverse centinaia di persone all'interno del suo team globale di pubblicità. "I dipendenti coinvolti dalla procedure potranno candidarsi per posizioni vacanti all'interno del team o altrove in Google", ha dichiarato un portavoce del colosso internet.

Il gruppo californiano ha assicurato che i cambiamenti in questo servizio gli permetteranno di supportare meglio le Pmi, mentre il resto del personale si concentrerà sui grandi clienti aziendali. Google prevede inoltre di creare nuovi ruoli e aumentare le assunzioni quest'anno. Il colosso non ha menzionato l'intelligenza artificiale generativa (produzione automatizzata di vari contenuti), come ragione dei licenziamenti ma è un fatto che l'Ia sta rivoluzionando il settore. La settimana scorsa, Google Cloud ha annunciato l'uso di programmi di intelligenza artificiale "per aiutare i rivenditori a personalizzare gli acquisti online, modernizzare le operazioni e trasformare l'implementazione di nuove tecnologie nei negozi".



