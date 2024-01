Ex Ilva: associazioni indotto, 'da domani stop attività'

Le associazioni Aigi (a cui aderisce l'80% delle imprese dell'indotto ex Ilva), Casartigiani e Confapi Industria annunciano "la sospensione ad oltranza di tutte le attività lavorative svolte dalle proprie associate all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto" a partire dalle ore 6 di domani non avendo avuto rassicurazioni sulla tutela dei crediti vantati nei confronti di Acciaierie d'Italia.

Precisano che "per senso di responsabilità verso i lavoratori, la cittadinanza ed il territorio", saranno garantite "esclusivamente le prestazioni attinenti la sicurezza degli impianti".

La ripresa "delle prestazioni - spiegano inoltre Aigi, Casartigiani e Confapi Industria - potrà essere presa in considerazione esclusivamente a fronte della messa in sicurezza di tutti i crediti maturati al 31 dicembre 2023 e dell'istituzione di un tavolo permanente sul futuro dello stabilimento e sulle sorti dell'economia dell'intera città". Le tre associazioni rilevano che "la trattativa socio pubblico-socio privato si è avviata verso un nulla di fatto" ed "è quasi certo il ricorso all' amministrazione straordinaria come strumento alternativo al mancato accordo tra i soci". Allo stato attuale, riferiscono, "ammontano a 120 milioni i crediti che le imprese vantano nei confronti di AdI per fatture emesse e non incassate al 31 dicembre scorso, crediti che sarebbero resi carta straccia dalla procedura di amministrazione straordinaria come avvenne nel 2015 quando l'indotto perse 150 milioni a fronte del medesimo provvedimento".



