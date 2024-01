Electrolux: 'In Italia ci saranno 373 eccedenze'

Le eccedenze del gruppo Electrolux, in Italia, complessivamente, in tutti gli stabilimenti, sono di 199 operai e 174 impiegati, per un totale di 373 addetti.

Lo apprende l'ANSA da Roberto Zaami, segretario Uilm di Pordenone, che sta partecipando all'incontro-fiume con i vertici italiani della multinazionale svedese con al centro il piano di razionalizzazione del personale.

lectrolux, 46 eccedenze nello stabilimento di Susegana

Nello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso) la multinazionale svedese ha individuato la presenza di 46 dipendenti in eccesso, sui 373 totali previsti in Italia. Lo hanno comunicato i vertici aziendali durante un incontro di gruppo con le organizzazioni e i delegati sindacali di tutti gli impianti italiani, in corso a Quarto d'Altino (Venezia) per l'illustrazione del nuovo piano di riorganizzazione.

Più nel dettaglio, per la struttura trevigiana, la maggiore nel paese e al cui interno operano oggi circa 1.300 dipendenti, le figure eccedenti sarebbero 30 impiegati e 16 operai.

