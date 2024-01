Dai data center fino a 15 miliardi di investimento entro il 2025

In Italia 23 organizzazioni (di cui 8 società nuove entranti sul mercato italiano) hanno annunciato l'apertura di 83 nuovi data center nel periodo 2023-2025, la cui messa in produzione potrà portare sul territorio, potenzialmente, fino a 15 miliardi di investimento complessivo.

Lo afferma uno studio dell'Osservatorio data center del Politecnico di Milano.

Secondo la ricerca, il mercato della 'collocation' dei data center, ossia la compravendita o l'affitto di infrastrutture abilitanti per il posizionamento di server e patrimonio informativo delle organizzazioni, ha raggiunto nel 2023 il valore di 654 milioni (+10% rispetto al 2022). Se le condizioni saranno favorevoli, si stima possa crescere fino a più che raddoppiare (e raggiungere 1,4 miliardi) nel 2025.

Le nuove aperture nel 2023 hanno portato la potenza energetica nominale attiva sul territorio nazionale a un totale di 430 Megawatt (+23% rispetto al 2022). Milano rappresenta il primo polo infrastrutturale del Paese (184 Megawatt) e, anche se ancora lontana da un polo di riferimento come Francoforte (791 Megawatt), si sta proponendo come uno dei centri di maggior interesse rispetto ad altri Paesi considerati emergenti nell'ecosistema.

Il settore non è però ancora riconosciuto a livello regolatorio, aggiunge l'Osservatorio data center del Politecnico di Milano, secondo il quale il data center viene identificato come un generico edificio industriale e questo porta a una scarsa chiarezza normativa, che conduce all'assenza di un procedimento specifico per l'apertura di nuove strutture.





