Capital Group entra in Leonardo, 'ha oltre il 3%'

Il fondo di investimenti statunitense Capital Group Companies "è entrato nel capitale" di Leonardo "arrivando a detenere una quota superiore al 3%". Lo scrive il Sole 24 Ore evidenziando che l'investitore statunitense punta sulla società italiana dell'aerospazio, difesa e sicurezza, dopo una forte crescita in Borsa del valore del titolo Leonardo, dopo le recenti mosse di Leonardo in Europa con la sigla della partnership con la tedesca Knds, ed in vista del varo del nuovo piano industriale che l'a.d. Roberto Cingolani presenterà il 24 febbraio in consiglio di amministrazione. L'attenzione sulla società è oggi anche per il contratto da oltre tre miliardi di dollari della controllata statunitense Leonardo Drs, con la Marina degli Stati Uniti, per la fornitura di sistemi integrati di propulsione elettrica per i sottomarini classe Columbia.

Leonardo ha chiuso oggi le contrattazioni a Piazza Affari stabile a 17,05 euro per azione (-0,26%) nel contesto di un Ftse-Mib in calo del0 0,79%. Il valore delle azioni è più raddoppiato in un anno (circa + 107%) ed è ha registrato una forte crescita nella prima metà di gennaio (circa +14% da inizio anno).



