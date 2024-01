Borsa: Milano chiude in calo con il lusso, in luce le banche

La Borsa di Milano (-0,79%) chiude in calo, in scia con i principali listini europei. Sui mercati pesano l'incertezza sul taglio dei tassi d'interesse e sulle prospettive di crescita della Cina. A Piazza Affari scivola il lusso con Moncler (-2,8%) e Cucinelli (-1,7%) mentre si mettono in mostra le banche. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 159 punti, con il rendimento del decennale italiano che guadagna 8 punti base al 3,9%.

Nel listino principale giornata negativa per Stm e Inwit (-2,4%), Pirelli (-2%), Iveco e Snam (-1,9%). Vendite per le utility con il prezzo del gas che scende a 27 euro al megawattora. In flessione Hera (-1,8%), Enel (-1,7%), Erg (-1,3%) e A2a (-1,2%). Contrastata l'energia con il calo del petrolio. Scende Eni (-1,9%) mentre sono poco mosse Saipem (-0,03%) e Tenaris (+0,03%).

Positivi gli istituti di credito , che beneficiano del permanere di un contesto di tassi alti.

Avanzano Mediobanca (+2,6%), Mps (+2,1%), Banco Bpm (+1,4%), Bper (+1%), Intesa (+0,4%) e Unicredit (+0,3%). Sale Tim (+0,9%), con il governo autorizza la cessione della rete a Kkr.

Brinda Webuild (+5,3%), con il contratto da 4,7 miliardi di dollari in Arabia Saudita.



