Borsa: l'Europa sui minimi, Milano -1,1% e Londra -1,8%,

Le Borse europee arrivano al giro di boa con gli indici sui minimi di giornata, in scia alle preoccupazioni per la crescita della Cina e alla crescente disillusione per un taglio dei tassi già in primavera. Londra, che a dicembre ha incassato una inattesa accelerazione dell'inflazione britannica, indossa la maglia nera (-1,8%), davanti a Parigi (-1,1%), Milano (-1,1%) e Francoforte (-1%).

Si allineano al mood pessimista i future su Wall Street, con il Nasdaq e l'S&P 500 in calo dello 0,4%, mentre riducono la flessione i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in lieve rialzo: il Btp sale di un punto base, al 4,84%, mentre lo spread è sostanzialmente invariato a 157 punti. I timori sulla crescita e le tensioni in Medio Oriente pesano sul petrolio, con il Wti in calo dell'1,8% a 71,1 dollari al barile e il Brent che cede l'1,5% a 77,1 dollari. Male anche il gas europeo, con i future Ttf che cedono il 3,9% a 28,49 euro.

Nell'Eurozona il dato finale sull'inflazione di dicembre ha confermato il +2,9% della lettura flash mentre il mercato monetario ha rinviato da aprile a giugno le attese sul primo taglio della Bce. Una prospettiva avvalorata dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha definito "probabile" un primo taglio prima dell'estate, pur avvertendo che la lotta all'inflazione non è finita.

A Piazza Affari vanno male gli energetici e i titoli più esposti al mercato cinese, con Moncler (-2,9%), Hera (-2,6%), Cucinelli (-2,5%), Italgas (-2,4%), Snam (-2,4%), Terna (-2,4%) ed Enel (-2,1%) in testa ai ribassi. Positive invece le banche, che beneficiano del permanere di un contesto di tassi alti, con Banco Bpm (+1,2%), Bper (+1,1%) e Mps (+1%), in evidenza.

Evapora l'entusiasmo del mercato per il via libera del governo alla cessione della rete Tim (+0,3%). Bene Webuild (+1,6%) dopo l'aggiudicazione di un contratto da 4,7 miliardi di dollari.





