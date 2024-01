Avvio in deciso calo per le principali Borse europee. Londra ha iniziato le contrattazioni in flessione dell'1,32%, Parigi del'1,15% e Francoforte dell'1,03%, in scia ai forti ribassi che si sono registrati sui listini asiatici per via delle preoccupazioni relative alla crescita della Cina e alla tempistica e all'entità del taglio dei tassi da parte delle banche centrali.



