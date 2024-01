Von Moltke (Deutsche Bank), difficili fusioni in Europa

"Per molto tempo siamo stati sostenitori del consolidamento dell'industria bancaria in Europa ma abbiamo anche detto che ci devono essere le condizioni" che ora "sono difficili". Lo afferma il cfo di Duetsche Bank James Von Moltke in una intervista a Bloomberg tv a Davos citando la mancanza di un vero "mercato unico bancario" e benefici in termini di sinergie da fusioni transnazionali.

Secondo il manager per le banche, "non sono finiti i benefici derivanti dai tassi" alti anche in vista di un loro calo.





