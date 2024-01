Spesa assistenza nel 2022 a 157 miliardi, +126% in 10 anni

La spesa assistenziali in Italia nel 2022 ha raggiunto quota 157 miliardi con un aumento del 126% in 10 anni. Lo sottolinea Itinerari previdenziali in un Rapporto presentato oggi sul welfare secondo il quale nell'anno si è speso per sanità, pensioni e assistenza 559,5 miliardi, con un incremento del 6,2% rispetto all'anno precedente. La spesa per prestazione sociali ha assorbito oltre la metà di quella pubblica totale, il 51,65%. Rispetto al 2012, e dunque nell'arco di un decennio, la spesa per welfare nel complesso è aumentata di 127,5 miliardi strutturali (+29,4%); aumento ascrivibile soprattutto agli oneri assistenziali a carico della fiscalità generale, cresciuti del 126,3% a fronte del +17% per la spesa previdenziale e del +18% del nostro Prodotto Interno Lordo.

"E' un quadro - si legge - che richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di separare previdenza e assistenza, contenendo maggiormente quest'ultima".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA