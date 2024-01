Per l'energia pulita di Aira 145 milioni, c'è anche Exor

Aira, società svedese che offre pompe di calore, pannelli fotovoltaici e altre tecnologie per l'energia pulita, ha completato un round di finanziamento di serie B da 145 milioni di euro, a cui hanno partecipato investitori europei, asiatici e statunitensi focalizzati sulle tecnologie per il clima.

Capofila del finanziamento, che ha superato il target iniziale di 85 milioni, sono stati Altor, Kinnevik e Temasek, a cui si sono aggiunti la famiglia Burda, Collaborative Fund, Creades, Nesta Impact Investments, Statkraft Ventures e Lingotto, società di investimento di Exor, holding della famiglia Agnelli, già era tra i finanziatori di Aira.

"L'equity funding - si legge in una nota - consentirà ad Aira di accelerare ulteriormente l'elettrificazione del riscaldamento residenziale in Europa per consentire alle famiglie europee di ridurre le bollette energetiche, promuovere la decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas naturale" Aira ricorda che in Europa ci sono ancora 130 milioni di caldaie a gas in uso e che il riscaldamento domestico rappresenta la terza fonte di emissioni di CO2 e il 10% delle emissioni totali del Vecchio Continente. Oltre all'equity funding, il governo polacco ha assegnato ad Aira 15 milioni di euro per la creazione di un sito produttivo in Polonia per la produzione di pompe di calore.

Aira, grazie alle risorse raccolte, punta a una rapida e continua espansione in Italia, Germania e Regno Unito, con l'obiettivo di servire cinque milioni di case con soluzioni tecnologiche ad energia pulita nel prossimo decennio, di introdurre modelli di pagamento mensili per rendere le soluzioni accessibili ai privati e ad ampliare il portafoglio di tecnologie energetiche pulite.

"Il completamento del nostro finanziamento di Serie B ci rende ben capitalizzati e pronti ad accelerare l'espansione della nostra piattaforma paneuropea, riducendo in modo significativo sia le bollette del riscaldamento per le famiglie, sia le emissioni di carbonio in tutta Europa", ha commentato il ceo Martin Lewerth.



