Mit, immobili privati invenduti per edilizia sociale

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vuole studiare la possibilità di acquistare immobili privati rimasti invenduti per destinarli a edilizia residenziale e sociale. E' quanto è emerso oggi pomeriggio al Ministero alla seconda riunione del tavolo per il Piano Casa, presieduto dal ministro Matteo Salvini. Sono intervenuti al tavolo banche e istituti finanziari, Conferenza delle Regioni, Anci, Inps, Inail, Nomisma, associazioni di categoria dei proprietari immobiliari, dei costruttori, degli agenti immobiliari, di architetti, ingegneri e notai.

Il responsabile del legislativo del Ministero ha illustrato gli ambiti di intervento del tavolo. Questo aveva già costituito un gruppo di lavoro sulla riforma del Testo Unico dell'edilizia e sulla disciplina delle costruzioni. Oggi sono stati costituiti nuovi gruppi di lavoro: programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, riordino e semplificazione delle procedure di recupero degli immobili pubblici dismessi, riordino degli enti regionali di edilizia residenziale pubblica, confronto sulle iniziative di edilizia sociale.

Il Ministero intende sperimentare l'acquisto di unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, il partenariato pubblico-privato e i sistemi integrati di fondi nell'edilizia residenziale e sociale. Il Tavolo Casa vuole acquisire dati sulle migliori pratiche in materia e sugli incentivi alla partecipazione privata alternativi alla leva finanziaria.



