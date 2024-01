Mediobanca Premier, punta a gestire 50 miliardi

Da CheBanca! nasce Mediobanca Premier, la banca del gruppo Mediobanca per la gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane. Si tratta di una tappa centrale del piano 2023-2026 che vede come obiettivo prioritario lo sviluppo del wealth management. Il rinnovamento dell'offerta e il nuovo brand faranno da volano a un piano di reclutamento che porterà, nell'arco del piano, Mediobanca Premier a crescere da 1.100 a 1.350 professionisti con l'obiettivo di aumentare del 25% le masse totali da 39 a 50 miliardi con una incremento a doppia cifra dell'apporto delle commissioni e quasi un raddoppio dell'utile netto.

"Mediobanca Premier è un progetto con caratteristiche uniche in Italia poiché beneficia dell'expertise del gruppo nel Corporate & investment banking oltre che del radicamento nei valori di eccellenza e specializzazione che caratterizzano da sempre il dna di Mediobanca" ha sottolinato Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca."Siamo convinti che questi elementi, uniti alla competenza delle nostre persone e all'approccio rigoroso e sostenibile nel fare banca, saranno alla base della crescita di Mediobanca Premier e dello sviluppo di tutta la divisione Wealth management di Mediobanca, obiettivo prioritario del piano strategico 2023-2026 'One Brand One Culture'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA