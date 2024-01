L'utile di Goldman Sachs del trimestre a due miliardi di dollari

Nel quarto trimestre del 2023 gli utili di Goldman Sachs sono aumentati del 51%, grazie soprattutto al trading, che ha capitalizzato la ripresa dei mercati: la banca statunitense ha infatti registrato un utile di 2,01 miliardi di dollari rispetto a 1,33 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022.

I ricavi sono a 11,3 miliardi di dollari (+7% rispetto allo stesso periodo del 2022). Entrambi i dati sono sopra le stime degli analisti.

"Questo è stato un anno di ottima perfomance per Goldman Sachs", commenta l'amministratore delegato David Solomon. "Con i risultati 2023, abbinati alla nostra strategia chiara e semplificata, disponiamo di una piattaforma molto più forte per il 2024", conclude Solomon. Goldman Sachs tra l'altro, ha superato il suo target di raccolta per gli asset alternativi con un anno di anticipo, raccogliendo 251 miliardi di dollari dalla fine del 2019 rispetto a un obiettivo di 225 miliardi.

Nel quarto trimestre dell'anno l'utile netto dell'altra grande banca statunitense Morgan Stanley è sceso a 1,5 miliardi di dollari rispetto ai 2,2 miliardi dello stesso periodo del 2022.

Il dato è in calo soprattutto per le spese una tantum legate all'intervento della Federal deposit insurance corporation ed è inferiore alle stime degli analisti. I ricavi di Morgan Stanley sono a 12,9 miliardi di dollari, in lieve crescita rispetto ai 12,7 miliardi dello stesso periodo del 2022 e sopra la stima degli analisti a quota 12,4 miliardi.



