Lo spread tra Btp e Bund si è leggermente allargato a 157,3 punti con il rendimento del decennale italiano in rialzo al 3,8% e quello tedesco stabile al 2,23 per cento. Anche per i mercati obbligazionari, commentano gli operatori, il focus è sui tassi e sulle mosse della Bce. C'è attesa oggi anche per l'indice Zew della Germania.



