Italia seconda in Europa per presenza donne nei board, al 43,5%

In Europa l'Italia è seconda soltanto alla Francia per rappresentanza femminile nei board.

Secondo i dati dell'EY European Financial Services Boardroom Monitor infatti i consigli di amministrazione italiani dei player del settore finanziario e assicurativo vedono un 43,5% di donne nei cda. Nei board francesi la percentuale è pari al 46,6%.

Seguono Paesi Bassi (42,2%), Germania (39,7%) e Spagna (39,4%). Nel 2023 tuttavia le nuove nomine femminili nei cda delle istituzioni finanziarie europee sono diminuite rispetto all'anno precedente e il 44% dei nuovi consiglieri sono donne, in calo rispetto al 51% del 2022. Le aziende del settore dei servizi finanziari si sono avvalse delle nuove nomine per integrare competenze tecnologiche e di sostenibilità nei loro consigli di amministrazione. Sempre secondo lo studio, infatti, dei consiglieri nominati in Italia nel 2023, il 36% ha esperienza in ambito tecnologico, rispetto al 19% dello scorso anno, mentre il 24% ha portato competenze in ambito Esg/sostenibilità.

"Il minor tasso di crescita delle donne nei board europei rispetto allo scorso anno deve essere letto alla luce dell'incremento occorso negli anni precedenti e al graduale raggiungimento della soglia del 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi occupati dalle donne, così come previsto dalla Women on Boards Directive da attuarsi entro il 2026", commenta Stefano Battista, Italy Financial Services Market Leader di EY. "In Italia - aggiunge - la vigente regolamentazione già prevede il rispetto di tale soglia e pertanto la vera sfida per il nostro Paese sarà ottenere percentuali simili anche per le figure apicali".



