Elettricità, Arera: difficile tornare a 600 euro all'anno

"Difficile tornare così in basso" a 600 euro all'anno per l'energia elettrica per la famiglia tipo "ma certamente il trend del mercato si sta riallineando". Lo ha detto il presidente dell'Autorità per l'energia le reti e l'ambiente, Stefano Besseghini, a Bruno Vespa a "5 Minuti" su Rai 1 che andrà in onda questa sera.

"Quest'anno siamo scesi rispetto all'anno scorso perché i prezzi si sono ricollocati molto in basso, abbiamo visto anche l'ultima variazione dell'energia elettrica a fine anno ha fatto una bella diminuzione - ha detto Besseghini - Rispetto all'anno scorso ci stiamo riportando alle spese annue che vedevamo prima della fase di di crisi dell'energia. La famiglia tipo italiana spendeva circa 600 euro per l'energia elettrica, ora siamo intorno a 800 euro ancora alto ma eravamo arrivati a 1.100".





