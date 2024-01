Confedilizia, 20.000 alloggi di social housing in Italia

L'offerta totale di social housing è oggi in Italia di circa 20 mila abitazioni sociali, oltre a 8 mila residenze temporanee e studentati. Lo ha reso noto Confedilizia al tavolo per il Piano Casa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il social housing è una nuova offerta pensata per nuclei familiari a reddito non tanto basso da poter accedere all'edilizia residenziale pubblica, ma in difficoltà ad accedere all'offerta di libero mercato.

"Si tratta di numeri marginali, anche se in crescita -, commenta l'associazione dei proprietari di case - E' del tutto evidente che il social housing può solo reggersi, come accaduto sin qui, su contributi pubblici o da parte di soggetti 'sociali', come la Cassa Depositi e Prestiti o le Fondazioni di origine bancaria, disponibili a investire 'capitali pazienti', con aspettative di ritorni nettamente inferiori a quelli di mercato".



