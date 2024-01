Cdm: ok a decreto che rafforza cig per aziende commissariate

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che rafforza, in caso di ricorso all'amministrazione straordinaria, le misure già presenti nell'ordinamento a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, fra cui l'ex Ilva, e prevede garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'eventuale amministrazione straordinaria. Il provvedimento prepara la strada per l'utilizzo della norma nell'ambito del confronto con ArcelorMittal sull'ex Ilva (Acciaierie d'Italia).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA