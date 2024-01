Borsa: l'Europa debole attende Wall Street, Milano -0,2%

Le Borse europee proseguono deboli in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo.

La prudenza dei banchieri centrali sul taglio dei tassi d'interesse e le tensioni geopolitiche hanno cambiato l'umore dei mercati rispetto all'euforia delle settimane scorse. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce e scende a 1,0891 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In rosso Milano (-0,2%), Londra e Parigi (-0,3%), Francoforte (-0,4%) e Madrid (-0,8%). I listini sono appesantiti dal comparto immobiliare (-0,7%). In flessione le utility (-0,6%), con il prezzo del gas che guadagna lo 0,3% a 30 euro al megawattora. In forte calo il lusso (-1%) con gli analisti che vedono un anno debole. Male anche le banche (-0,9%) e le assicurazioni (-0,4%). Poco mossa l'energia (+0,05%), con il petrolio in lieve rialzo. Il Wti sale dello 0,3% a 72,9 dollari al barile e il Brent si attesta a 78,7 dollari (+0,7%).

Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 156 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,8% e quello tedesco al 2,24%.

A Piazza Affari brillano Saipem (+2,2%), Mps (+1.5%) e Generali (+1%). Vendite per Amplifon (-1,7%), Diasorin (-1,6%), Stellantis (-1,5%) e Moncler (-1,2%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA