Borsa: Asia prende fiato, prese di profitto su Tokyo

Le Borse in Asia prendono fiato, Tokyo frena dopo otto sedute consecutive in rialzo e lascia sul terreno lo 0,79 per cento. In calo anche Hong Kong (-1,99%), Seul (-1,12%) e Sidney (-1,14%). Gli operatori non si fanno spaventare, è solo "un mercato ipercomprato" commentano con il Topix e il Nikkei che nelle prime due settimane dell'anno hanno già guadagnato il 7 per cento.

Non è lo stesso per Hong Kong, ai minimi dal 2022 in attesa dei prossimi dati economici cinesi. "La possibile escalation dei conflitti geopolitici nel mar Rosso sta alimentando il sentimento di avversione al rischio" commenta un analista.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA