Asati vuole un posto nel cda di Tim, si candida Lombardi

Asati, l'associazione dei piccoli azionisti di Tim, vorrebbe un posto in cda e scrive alla presidente del Comitato Nomine, Paola Bonomo, candidando il suo presidente Franco Lombardi.

"In vista del prossimo consiglio di Amministrazione di TIM che lavorerà anche sul rinnovo del Cda (è in agenda un incontro giovedì, ndr), mi permetto di ricordare la richiesta, fatta più volte da Asati, di un rappresentante dei piccoli azionisti nel Cda di Tim, come è prassi consolidata per altre grandi aziende quotate. Fino ad oggi questo non è successo, ma mi auguro che accada presto per consentire ai piccoli azionisti di dare il loro contributo al Cda" si legge nella lettera.



