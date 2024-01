Produzione industriale giù nell'Eurozona, -0,3% a novembre

Prosegue la flessione della produzione industriale in Europa. Dopo il calo dello 0,7% registrato a ottobre, nell'Eurozona a novembre è diminuita dello 0,3%. Anche nell'insieme dell'Ue, dopo il -0,5% di ottobre, a novembre la produzione industriale è scesa dello 0,2%. Su base annua, rispetto al novembre 2022, il calo è stato del 6,8% nell'Eurozona e del 5,8% nell'Ue. Lo comunica Eurostat.

Tra i Paesi Ue, le prestazioni mensili peggiori sono state registrate in Grecia (-4,1%), Slovacchia (-4%) e Belgio (-3,8%).

Gli aumenti più elevati in Danimarca (+9,1%), Slovenia (+3,7%) e Portogallo (+3,4%). L'Italia ha fatto segnare -1,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA