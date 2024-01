Sono calati oltre le stime i prezzi all'ingrosso in Germania in dicembre. Su base mensile l'indice è sceso dello 0,6%, anziché salire dello 0,2% come previsto dopo un calo dello 0,2% in novembre. Su base annua il calo è stato pari al 2,6%, inferiore al -3,6% registrato nel mese precedente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA