L'Eurogruppo si interroga sul futuro del Mes

"Il ministro Giorgetti ci ha aggiornati sulla situazione dopo il voto negativo sulla ratifica del trattato del Mes, naturalmente non possiamo fare progressi su questo fronte. La mancata ratifica" da parte dell'Italia "significa che i nostri sforzi per costruire un'unione bancaria continuano a mancare di un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico e continuano a mancare di uno strumento potente per aiutarci ad affrontare gli effetti delle difficoltà bancarie". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, al termine dell'Eurogruppo.



"Giorgetti ha fornito una panoramica molto fattuale dei recenti sviluppi all'interno del Parlamento italiano. Ci siamo impegnati a continuare a collaborare con lui", ha detto il presidente dell'Eurogruppo. Dopo lo scambio con Giorgetti "al momento l'unico impegno che c'è è di riflettere sulle conseguenze della decisione" dell'Italia "e tornare su questo tema in futuro", ha sottolineato Donohoe, evidenziando che "c'è un desiderio da parte di tutti di ascoltare attentamente Giorgetti e impegnarsi con lui per vedere se sia possibile trovare un modo per rafforzare la nostra Unione bancaria".



"Per quanto fossi felice della ratifica dei 19 parlamenti" dei Paesi dell'Eurozona, "mi rammarico della decisione del Parlamento italiano di non ratificare la riforma del trattato del Mes. E' un'opportunità persa per rendere l'Eurozona più resiliente e rafforzare l'Unione bancaria". Lo ha detto il direttore generale dello stesso Meccanismo europeo di stabilità, Pierre Gramegna, in conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Con questa mancata ratifica, molte questioni rimangono in sospeso", ha sottolineato Gramegna. "Fortunatamente - ha aggiunto - è successo in un momento in cui non abbiamo una crisi finanziaria in corso".

Gentiloni: 'C'è rammarico. Spinta a trovare una soluzione'

"Certamente c'è rammarico per la decisione" sul Mes "ma, come si dice, il Parlamento è sovrano.

Penso che però il rammarico debba tradursi anche nella spinta per trovare il modo per risolvere questa questione, perché non possiamo evitare una possibilità di utilizzo di queste risorse che peraltro è sostenuta dalla quasi totalità dei Paesi". Lo ha detto il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, arrivando all'Eurogruppo.

"Quindi c'è rispetto per la scelta del Parlamento, rammarico, volontà di andare avanti", ha sintetizzato Gentiloni. ologhi dell'Eurozona e la presidente della Bce, Christine Lagarde.

