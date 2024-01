Legacoop, 2023 positivo, in utile 80% cooperative

Le cooperative aderenti a Legacoop chiudono il 2023 con indicatori positivi: l'80% ha registrato un utile, il 40% ha aumentato il valore della produzione (di queste, 4 su 10 registrano un incremento superiore al 10%) e il 27% anche l'occupazione. E'quanto risulta dalla nuova indagine congiunturale sugli andamenti delle cooperative effettuata dall'Area Studi di Legacoop nella quale si evidenziano le aspettative in calo per i prossimi mesi: crescono di 8 punti i pessimisti sull'evoluzione del contesto macroeconomico.

"Dopo un 2023 positivo, per il 2024 sarà indispensabile una riduzione dei tassi di interesse e politiche di sostegno agli investimenti delle imprese per la transizione verso la sostenibilità e la digitalizzazione", afferma Simone Gamberini, presidente di Legacoop, commentando i risultati dell'indagine congiunturale.

In dettaglio nel 2023, le cooperative che hanno aumentato il fatturato (il 40% del totale) registrano una maggiore concentrazione nel settore consumo-distribuzione (54,5%), della cultura (53,8%) e della cooperazione sociale (45,9%); a livello dimensionale nelle grandi cooperative (62,5%) e, a livello territoriale, al Sud (43,3%). Sul fronte dell'occupazione, le cooperative che l'hanno aumentata (il 27% del totale) sono maggiormente concentrate nel settore della cultura (34,6%), dell'industria delle costruzioni (30,6%) e della cooperazione sociale (29,9%); a livello dimensionale nelle grandi cooperative (45,8%) e, a livello territoriale, al Sud (31,4%).Riguardo all'utile di bilancio (registrato, complessivamente, dall'80% delle cooperative), i settori che evidenziano una maggiore concentrazione di cooperative sono l'industria delle costruzioni (91,7%) e l'agroalimentare (87,0%); le grandi cooperative (95,8%) e il Nord (84%).



