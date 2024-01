Borsa: Milano chiude negativa, pesano Mps e Saipem

La Borsa di Milano (-0,47%) chiude in calo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati pesa il clima incerto sul taglio dei tassi. Piazza Affari è appesantita da Mps (-2,3%), Saipem (+2,1%) e Pirelli (-2%). Sul podio Mediolanum (+2,3%) e Inwit (+1%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta in rialzo a 156 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,798%.

Contrastate le utility con il prezzo del gas che chiude sotto i 30 euro al megawattora. In rosso A2a (-1,8%), Erg (-0,4%), Hera (-0,3%) mentre è positiva Enel (+0,2%). Male l'energia dove oltre a Saipem sono in rosso anche Tenaris (-1,1%) e Eni (-0,3%). Deboli le banche con Banco Bpm (-1%), Bper (-0,3%), Unicredit (-0,2%) e Intesa (-0,1%). Avanza invece Azimut e Banca Generali (+0,7%), Fineco (+0,2%) e Anima (+0,1%).

Giornata fiacca per il lusso con gli analisti che vedono un 2024 debole. Moncler cede lo 0,4% e Cucinelli lo 0,1%. Male il comparto dell'auto: Ferrari (-1,9%), Stellantis (-1,6%) mentre è piatta Iveco (-0,04%). Vendite anche su Leonardo (-1,3%) e Tim (-0,7%). Tra i titoli a minor capitalizzazione corrono Piaggio (+3,8%), con gli analisti di Mediobanca che portano la raccomandazione da neutral a outperform e il target price a 3,7 euro, e Unieuro (+3,4%), dopo i conti del trimestre.



