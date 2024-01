Borsa: Milano cede (-0,3%), giù A2a e Saipem, sprint di Iveco

Si conferma debole Piazza Affari dopo oltre due ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,3%. Si stabilizza a 155,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo in crescita di 2,9 punti al 3,75%. Le vendite si concentrano su A2a (-2,5%), Saipem (-1,97%), che non potrà sottoscrivere nuovi contratti pubblici in Brasile per due anni a seguito di un provvedimento dell'Autorità amministrativa Cgu.

Difficoltà anche per i bancari Mps (-1,23%) e Banco Bpm (-0,98%), più caute invece Unicredit e Intesa, entrambe poco sopra la parità. Acquisti su Iveco (+3,11%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Deutsche Bank, che ha alzato il prezzo obiettivo del 38% a 13 euro. Segno meno invece per Stellantis (-1,3%) e Ferrari (-0,85%). Positive Mediolanum (+2,36%), Azimut (+1,3%) e Banca generali (+0,79%), deboli invece Campari (-1,24%), Tenaris (-0,98%), Pirelli (-0,9%), Moncler (-0,82%) e Cucinelli (-0,41%). Poco mosse Tim (-0,28%) ed Stm (-0,24%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Bioera (+9%), Piaggio (+3,17%) e Webuild (+2,36%), sotto pressione invece DoValue (-10,58%), Tesellis, già Tiscali (-4,18%), Mfe B (-1,79%) ed Mfe A(-1,58%).



