Borsa: l'Europa prosegue in calo, salgono i titoli di Stato

Borse euroee in calo dopo i dati sul Pil tedesco e mentre si attenua la possibilità di un taglio dei tassi da parte delle banche centrali. In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, dopo che il presidente della Bundesbank e componente della Bce, Joachim Nagel, a margine del World Economic Forum di Davos, ha affermato che è troppo presto per "parlare di taglio dei tassi". Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente e nel Mar Rosso.

L'indice stoxx 600 cede lo 0,6%, con Wall Street chiusa per il Martin Luther King day. In rosso Parigi (-0,8%), Londra (-0,6%), Francoforte (-0,5%), Milano e Madrid (-0,4%). I listini sono appesantiti dall'energia (-0,7%), con il prezzo del petrolio in calo dopo la fiammata dei giorni scorsi. Il Wti scende a 71,8 dollari al barile (-1,2%) e il Brent a 77,5 dollari (-1%). Tra i comparti azionari sono in calo anche la farmaceutica (-0,6%) e il lusso (-0,5%). Vendite sulle utility, con il gas che scende sotto i 30 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni cedono il 7,1% a 29,7 euro al megawattora. Seduta negativa per le banche (-0,8%) mentre le assicurazioni (+0,1%) sono in terreno positivo. Debole il settore tecnologico (-0,2%).

A Piazza Affari si mettono in mostra Mediolanum (+2,2%) e Iveco (+1,1%). Acquisti per Banca Generali e Azimut (+0,6%) e Fineco (+0,4%). In fondo al listino A2a (-2,9%), Saipem (-2,5%), Mps (-2,3%), Pirelli e Campari (-1,8%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo per Piaggio (+3,3%), con gli analisti di Mediobanca che portano la raccomandazione da neutral a outperform e il target price a 3,7 euro. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 156 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,8 per cento.



