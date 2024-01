Borsa: Europa in calo, Wall Street chiusa, Milano -0,15%

Girano in calo i principali listini europei in avvio di settimana, con pochi scambi nel giorno della chiusura per festività di Wall Street in per il Martin Luther King Day. La peggiore è Parigi (-0,2%), preceduta da Milano (-0,15%), Londra (/-0,1%), Francoforte (-0,05%) e Madrid (+0,12%), che resiste sopra la parità. Sale la tensione sui titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 155,8 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 4 punti al 3,76%, e quello tedesco di 2,7 punti al 2,2%). Prosegue il rialzo del dollaro a 0,91 euro, mentre resiste la sterlina a 0,789 sul biglietto verde. Gira in calo il greggio (Wti -0,25% a 72,52 dollari al barile) e lo amplia il gas naturale (-4,18% a 30,57 euro al MWh) spinto dagli stoccaggi elevati che riescono a tamponare i problemi di transito delle navi metaniere per il Mar Rosso.

Cedono le banche da Banco Bpm (-1,54%) a Lloyds (-1,5%), declassata dagli analisti di Bofa. Deboli anche Mps (-1,45%) insieme a Bper (-1,38%) , Unicredit (-0,8%) e Ibntesa (-0,48%).

In controtendenza Commerzbank (+1,89%), mentre si muove poco Deutsche Bank (-0,25%), che secondo Bloomberg starebbe valutando possibili operazioni straordinarie, senza però aver avviato ancora nessun processo.

Tengono i petroliferi Shell (+0,22%), Bp (+0,18%) e TotalEnergies (+0,08%), mentre cede Eni (-0,07%). Più debole Saipem (-1,94%) dopo il blocco per 2 anni a nuovi contratti con la pubblica amministrazione deciso in Brasile per le sue controllate venerdì scorso dopo presunte irregolarità in una commessa del 2011.



