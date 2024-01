Borsa: Asia in rialzo, fiducia su un taglio Fed, Tokyo +0,91%

Borse positive in Asia e Pacifico dove prevale la fiducia su un prossimo taglio ai tassi da parte della Fed. Tokyo ha guadagnato lo 0,91%, Shanghai lo 0,15% e Taiwan lo 0,19%. Poco mosse intorno alla parità Seul (+0,04%) e Sidney (-0,03%), ancora aperte invece Hong Kong (-0,21%), Mumbai (+0,84%) e Singapore (+0,29%). In rialzo i future sull'Europa, mentre è chiusa oggi Wall Street per il Martin Luther King day.

Sul fronte macro economico in calo oltre le stime i prezzi all'ingrosso di dicembre in Germania, dove viene diffuso nella mattinata il Pil annuale. In arrivo la produzione industriale e la bilancia commerciale di novembre dall'Eurozona, dove si riunisce l'Eurogruppo.

Scende a 154 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,9 punti al 3,75% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,21%. Sale il dollaro a 0,91 euro, ma si rafforza la sterlina a 0,78 sul biglietto verde. In rialzo il greggio (Wti +0,25% a 72,86 dollari al barile) a differenza del gas naturale (-1,22% a 31,6 euro al MWh), contrastati anche l'oro (+0,37% a 2.053,3 dollari l'oncia) e l'acciaio (-0,59%a 3.892 dollari la tonnellata).

Sulla piazza di Tokyo sprint delle compagnie di trasporto per effetto dei rialzi delle tariffe dovute alle tensioni sul Mar Rosso. Kavasaki Kisen Kaisha ha guadagnato il 9,6%, Mirtsui Osk il 4,6% e Nippon Yusen il 4,29%.



