Inps, oltre 177mila offerte lavoro caricate sul Siisl

Sono oltre 177mila le offerte di lavoro caricate sulla nuova piattaforma per l'inclusione e il lavoro (Siisl) fino a giovedì 11 mentre sono oltre 725mila i corsi di formazione e oltre 112mila i Progetti utili alla collettività. Lo si apprende da fonti Inps secondo le quali le agenzie per il lavoro che interagiscono con il sistema sono quasi 2mila, gli enti erogatori dei Corsi oltre 2,700 e i Centri per l'impiego 544.

Le domande per il Supporto alla formazione lavoro caricate sul sistema sono circa 156mila mentre quelle complete ed accolte sono 56mila. I curriculum vitae arrivati sono quasi 117mila pari al 75% delle domande. Oltre 41 mila riguardano persone con la licenza media e oltre 6mila con la sola licenza elementare (queste ultime con un'età media di 52 anni) ma ci sono anche 44 curricula di persone con il dottorato di ricerca e e oltre 4mila con la laurea del vecchio ordinamento. L'età media nel complesso è di 43,8 anni.



