E' approdata a Trieste la portacontainer della Maersk attaccata dagli Houthi nel Mar Rosso alcuni giorni fa. La nave è ormeggiata al Molo settimo e non ha subito danni nel corso dell'attacco; è la prima nave giunta nello scalo giuliano nelle ultime due settimane proveniente da quella rotta.

Come era infatti previsto, molte compagnie provenienti dall'Asia e dirette nel Mediterraneo, evitano di passare per il canale di Suez per motivi di sicurezza preferendo circumnavigare l'Africa, una rotta che allunga di almeno una decina di giorni la durata del viaggio. Questo, in molti casi non si conclude entrando nel Mediterraneo, perché le navi preferiscono dirigersi direttamente nei porti del Nord Europa. Per gli operatori del Mediterraneo (e non solo) il problema è anche quello dell'aggravio dei costi dei noli, triplicati in poche settimane.





