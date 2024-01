Intesa, a marzo passaggio a Isybank con consenso esplicito

"La migrazione da Intesa Sanpaolo a Isybank sta procedendo. Per quanto riguarda la prima fase, avvenuta nel mese di ottobre, già il 90% di questi clienti utilizza quotidianamente il conto". Così Claudia Vassena, responsabile sales&marketing digital retail Intesa Sanpaolo, circa il passaggio dei clienti a Isybank.

"A loro, in questi giorni, viene data - aggiunge - una informativa mediante App, di quelli che sono i vantaggi e le caratteristiche dell'operatività offerta da Isybank. Troveranno anche tutte le indicazioni necessarie qualora volessero riaprire un conto Intesa Sanpaolo alle stesse condizioni o migliorative rispetto a quelle che avevano in precedenza. Ai clienti della seconda fase che avverrà a marzo, già informati nel mese di luglio, in questi giorni viene data una nuova informativa che va a sintetizzare le caratteristiche di questo passaggio. Ad esempio, i clienti migrati avranno ricompresi nel canone i bonifici istantanei e tutti i prelievi, non solo quelli agli sportelli di Intesa Sanpaolo, in Italia e nel mondo. Ci saranno inoltre tante altre iniziative a livello digitale.I clienti dovranno dare il consenso esplicito se vogliono passare a Isybank".

Vassena ha poi sottolineato che è in corso una campagna di comunicazione e "stiamo acquisendo molti nuovi clienti. Abbiamo raggiunto i sessantamila nuovi clienti e stiamo gestendo al meglio quelli che sono già migrati. Il nostro lavoro è finalizzato a costruire una storia di successo e di innovazione tutta italiana".



