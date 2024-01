Chiusura in forte rialzo ad un soffio dai 32 euro al MWh per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di febbraio hanno guadagnato il 3,81,% a 31,99 euro al MWh a seguito dell'attacco di Usa e Regno Unito allo Yemen e delle temperature rigide in Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA