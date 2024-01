Ex Ilva:Calderone, 'apriremo tavolo al ministero del Lavoro'

Sulla cassa integrazione per i lavoratori dell'ex Ilva "è già stata fatta un'operazione sul finire del 2023 per mettere in sicurezza la prosecuzione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Questo nuovo scenario ci richiede riflessioni ulteriori. Dopo che avremo definito la road map successiva" al nuovo percorso aziendale, "dovremo aprire un tavolo al ministero del Lavoro con le associazioni sindacali e datorali e anche con chi rappresenta il mondo dell'indotto".

Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, a "Start" su Sky tg24. Sul tema della sicurezza "non abbiamo mai abbassato la guardia. Non si può parlare di lavoro a Taranto e in tutti gli stabilimenti senza che vengano rispettate e applicate tutte le procedure di sicurezza", rimarca.

"Per noi è necessario garantire la continuità produttiva ed è necessario garantire i livelli occupazionali. Ed è evidente che da tempo noi stiamo dicendo che c'è bisogno che lo Stato entri, assuma quella attività come un'attività strategica per il nostro Paese", ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, commentando l'intenzione del governo di riportare l'ex Ilva sotto controllo pubblico.

"Un Paese industriale manifatturiero senza una seria e avanzata industria siderurgica che sia in grado di fare quegli investimenti e quella qualità di produzioni che serve non ha un futuro. Per noi da sempre quella è un'attività strategica e oggi è il momento di assumersi la responsabilità e di recuperare tutti i ritardi che in questi anni ci sono stati", ha sottolineato Landini.



