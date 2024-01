Bri, a fine 2024 lascia l'italiano Claudio Borio

L'italiano Claudio Borio, uno degli economisti più aprezzati a livello internazionale ed esperto di finanze e banche, andrà in pensione a fine anno e lascerà la Bri (Bis in inglese), la banca dei regolamenti internazionali basata a Basilea, conosciuta come 'banca centrale delle banche centrali'. Lo annuncia una nota che rende omaggio "all'eccellente lavoro e contributo di Borio" alla ricerca economica e alla cooperazione fra banche centrali "durante la lunga carriera alla Bri" dove è entrato nel 1987 e nella quale ha raggiunto la carica di responsabile del dipartimento economico e monetario. Borio è riconosciuto nell'ambiente come uno dei pochi ad aver avvisato per tempo della crisi finanziaria del 2008 e aver sottolineato in questi anni le difficoltà del sistema bancario e delle politiche, oltre ai rischi alla stabilità finanziaria derivanti dall'alto debito.

Nato a Ivrea ma cresciuto sin da piccolo in Argentina dove ha frequentato la scuola italiana, Borio vanta al suo attivo studi universitari a Oxford dove ha conseguito anche un DPhil e un MPhil. Prima di entrare alla Bri, dal 1985 al 1987, ha lavorato all'Ocse. La sua carica sarà ricoperta dall'attuale responsabile della ricerca economica Hyun Song Shin.



