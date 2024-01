Borsa: rialzo finale in Europa, debole Wall Street, Milano +0,7%

Si confermano in rialzo le principali Borse europee nel finale, a differenza degli indici Usa, che girano in negativo nel primo giorno di trimestrali. La migliore è Parigi (+0,9%), seguita da Francoforte e Madrid (+0,8% entrambe), Milano (+0,7%) e Londra (+0,6%). Si mantiene sopra i 154 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,7 punti al 3,73% e quello tedesco di 4,5 punti al 2,18%. Stabile il dollaro a 0,91 euro e 0,78 sterline, mentre rimbalzano il greggio (+2,25% a 73,62 dollari al barile) e il gas naturale (+4,46% a 32,15 euro al MWh) dopo l'attacco di Usa e Regno Unito allo Yemen.

Gli acquisti si concentrano si petroliferi Eni (+1,53%), TotalEnergies (+1,23%) e Shell (+1,18%). Cauta Bp (+0,4%), brillante Saipem (+2,84%). Positivi anche i bancari Bper (+2,7%), Bankinter (+1,99%), Mps (+1,6%), e Caixabank (+0,93%).

Poco mosse Unicredit (+0,18%) e Intesa (+-0,11%) a cavallo della parità. Deboli gli automobilistici Volvo (-2,83%), Porsche (-2,64%), Renault (-2,62%) e Stellantis (-0,78%) a differenza di e Ferrari (+0,35%) dopo le vendite in Europa.



