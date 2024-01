Borsa: Milano sale dell'1%, corrono mps e Saipem

La Borsa di Milano (+1%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari brillano Mps (+2,8%) e Saipem (+2,3%) mentre è debole Pirelli (-0,4%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 155 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,73%.

Nel listino principale si mettono in mostra anche Bper e Prysmian (+2,3%). Bene Terna (+2,2%), con Barclays che alza il target price da 7,60 a 8,00 euro per azione. Acquisti su Hera (+2%), Enel (+1,6%), A2a (+1,3%), Acea (+1,1%), Iren (+1,5%), dopo le indiscrezioni sugli esiti delle aste per il passaggio dei clienti dalla maggior tutela al sistema delle tutele graduali.

Recupera il settore del lusso dopo un avvio in calo. Moncler guadagna lo 0,7% e Cucinelli lo 0,5%. Giornata in rialzo per Amplifon (+1,6%), Leonardo (+1,2%) e Ferrari (+0,9%). Positiva Tim (+0,3%), mentre parte l'iter per il rinnovo dei vertici e le ipotesi della nomina di un presidente condiviso con il socio francese Vivendi.



