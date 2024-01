Borsa: l'Europa apre positiva, si guarda a mosse Bce

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo dopo l'intervista a France 2 della presidente della Bce Christine Lagarde. All'indomani del dato sull'inflazione Usa l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. Fari puntati anche sulle tensioni geopolitiche dopo gli attacchi in Yemen.

Apertura positiva per Francoforte (+0,62%), Parigi (+0,34%) e Londra (+0,6%), quest'ultima dopo i dati sul Pil e la produzione industriale.



