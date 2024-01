Borsa: l'Asia chiude contrastata con la Cina in deflazione

Le Borse asiatiche chiudono contrastate con la Cina che resta in deflazione anche a dicembre, con minimi segnali di ripresa. Sotto i riflettori anche le prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria con l'inflazione Usa che accelera.

Conclude le contrattazioni in rialzo Tokyo (+1,5%), consolidando i guadagni e aggiornando il record per il quarto giorno consecutivo. Sul fronte dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 145,10, e sull'euro a 159,20. A contrattazioni ancora in corso deboli Hong Kong (-0,2%), Shanghai (-0,02%), Shenzhen (-0,5%), Seul (-0,6%) e Mumbai (+0,8%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dal Regno Unito la produzione industriale e il Pil. Previsti anche l'inflazione definitiva di dicembre di Francia e Spagna e l'indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti.



