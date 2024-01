Borsa: Europa in allungo dopo l'avvio Wall Street, Milano +1%

Allungano il passo le principali Borse europee dopo la partenza positiva degli scambi Usa in avvio della stagione delle trimestrali. L'indice Ftse Mib guadagna l'1% a 30.520 punti. Analogo il rialzo di Londra, mentre fanno un po' meglio Madrid (+1,16%), Francoforte (+1,1%) e Parigi (+1,05%). In calo a 154,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 7,6 punti al 3,72% e quello tedesco di 5,6 punti al 2,17%. Stabile il dollaro a 0,91 euro e 0,78 sterline.

Rimbalzano il greggio (+2,5% a 73,82 dollari al barile) e il gas naturale (+1,24% a 31,2 euro al MWh) dopo l'attacco di Usa e Regno Unito alle postazioni dei guerriglieri yemenititi Houti a seguito delle oro azioni di disturbo alle navi che transitano per il Mar Rosso.

In luce i petroliferi Eni (+2,07%), Shell (+1,8%), TotalEnergies (+1,16%) e Bp (+1,14%). Brillante Saipem (+2,69%).

Acquisti sui bancari Bper (+3,99%), Mps (+2,82%), Bankinter (+1,72%) e Barclays (+1,44%). Più caute Unicredit (+0,96%) e Intesa (+0,66%). In ordine sparso gli automobilistici Volvo (-3,75%), Porsche (-1,99%), Renault (-1,94%), Stellantis ( -0,17%) e Ferrari (+0,41%).



