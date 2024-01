Borsa: chiude in rialzo (+0,73%), sprint di Terna e Recordati

Ha chiuso in rialzo in rialzo Piazza Affari l'ultima seduta della seconda settimana dell'anno.

L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,73% a 30.470 punti, riavvicinandosi il massimo segnato lo scorso 8 gennaio a 30.569 punti. Nella norma gli scambi per 2,1 miliardi di euro di controvalore.

In calo a 154,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 7,4 punti al 3,72% e quello tedesco di 5 punti al 2,18%.

Maglia rosa a Terna (+3,59%), che dallo scorso 8 gennaio è coperta dagli analisti di Bnp Paribas, che le hanno assegnato una raccomandazione 'neutra'. In luce anche Recordati (+3,54%), salita ai massimi dal 24 gennaio del 2022, e Prysmian (+3,44%), legata ai progetti del Pnrr. Acquisti sul comparto dell'energia, da Saipem (+2,77%) ad Eni (+1,55%), con i rialzi del greggio e del gas per effetto dell'attacco di Usa e Regno Unito allo Yemen e per le basse temperature di questi giorni in Europa. Bene anche Enel (+1,77%) ed Hera (+2,49%), che hanno fatto il pieno di utenze provenienti dal mercato tutelato. Brillante Iveco (+2,56%) a differenza di Stellantis (-0,75%) dopo i dati sulle vendite di veicoli in Europa. In ordine sparso i bancari Bper (+2,51%), Mps (+1,44%), Unicredit (+0,16%), Banco Bpm (+0,04%) e Intesa, che ha chiuso invariata.



