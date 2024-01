Asta per fornitura elettrica, a Enel e Hera 7 lotti a testa

Enel ed Hera si sono aggiudicate la maggior parte dei lotti (7 a testa) all'asta per l'individuazione dei fornitori di elettricità agli utenti che usciranno dal mercato tutelato al primo luglio (circa 4,5 milioni). Su 26 lotti messi a gara, Edison se ne è aggiudicata 4, Illumia 3, A2A 2, Iren 2 ed Eon 1. E' quanto risulta all'ANSA da fonti vicine al dossier.

L'asta è stata tenuta il 10 gennaio da Acquirente Unico (la società pubblica che compra luce e gas per il mercato tutelato) secondo le regole stabilite da Arera (l'autorità pubblica per l'energia che fissa le tariffe sul mercato protetto). I risultati sono stati comunicato ieri alle società interessate, ma saranno resi pubblici soltanto il 6 febbraio. L'assegnazione è provvisoria, in attesa di eventuali contenziosi. Ogni lotto comprende da 150 a 180mila utenti.

Secondo Arera, sono oltre 30 milioni gli utenti elettrici in Italia. Di questi, circa 8,5 milioni sono ancora sul mercato tutelato. Fra questi ultimi, 4 milioni sono considerati "vulnerabili" (in situazione economica svantaggiata, malati, disabili, in zone disastrate o isole non interconnesse, oltre i 75 anni). Per loro il mercato protetto continuerà, con la tariffa stabilita mensilmente dall'Arera.

Gli altri 4,5 milioni degli utenti del tutelato sono considerati "non vulnerabili". Al primo luglio, se non avranno scelto un operatore del mercato libero, saranno assegnati in automatico all'operatore che ha vinto la gara per la fornitura nella loro zona, con la tariffa Placet variabile (in parte ancora definita da Arera).



