Toti, nodo San Benigno simbolo Genova che cambia volto

"Un pezzo molto importante di viabilità genovese si rinnova, il nodo di San Benigno è un simbolo di come sta cambiando la città con i molti cantieri che stanno aprendo e cambiando la faccia di Genova che dal 13 gennaio avrà non solo un imbocco più agevole per una delle principali arterie stradali che ci collega al Nord Italia, ma una nuova porta d'accesso al porto di Genova, in attesa del nuovo tunnel subportuale i cui lavori più importanti cominceranno entro qualche settimana". Lo ha evidenziato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla inaugurazione della penultima parte dell'opera, quella più significativa.

"Grazie a questa infrastruttura avremo una viabilità più agevole, fondamentale per i collegamenti con il Nord d'Italia, e una nuova porta d'accesso al porto, che a sua volta sarà interessato da tante novità: pensiamo alla nuova diga, oppure il tunnel sub portuale, un cantiere che vedrà i primi lavori importanti partire già nelle prossime settimane. Un segno tangibile che, pur con tutte le difficolta e disagi che a volte questo tipo di lavori provocano, Genova sta cambiando passo".

L'area di cantiere oggetto del sopralluogo rappresenta uno dei lotti più importanti, con opere di scavalco di via di Francia, nuova viabilità sul viadotto elicoidale e il collegamento diretto tra la Sopraelevata e Lungomare Canepa.

L'apertura al traffico è prevista entro sabato 13 gennaio ha spiegato in una nota la Regione.



