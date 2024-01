Rendimenti in calo per i Btp triennali collocati oggi dal Tesoro. Nell'asta svolta questa mattina sono stati assegnati titoli, con scadenza 15 febbraio 2027, per 4 miliardi di euro a un rendimento di 3,02 con una diminuzione di 20 punti base. L'importo richiesto è stato pari a 5,93 miliardi di euro.



