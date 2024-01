Borsa: l'Europa stabile dopo l'inflazione Usa, Milano +0,2%

Le Borse europee proseguono senza particolari scossoni dopo l'inflazione Usa, il cui dato sarà tra gli elementi che saranno presi in considerazione dalla Fed per le prossime decisioni in tema di politica monetaria. Sotto i riflettori anche l'andamento della crescita economica globale e l'evolversi delle tensioni geopolitiche.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Positive Milano, Francoforte e Parigi (+0,2%), Madrid (+0,3%). Poco mossa Londra (-0,04%). Sul fronte dei titoli di Stato si riduce il calo dei rendimenti. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 157 punti, con il tasso del decennale italiano che scende di quattro punti base punti al 3,8%. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0966 sul dollaro.



