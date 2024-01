Le Borse europee chiudono in calo in scia con Wall Street dopo l'inflazione negli Usa.

L'accelerazione dei prezzi, secondo gli analisti, allontana un eventuale taglio dei tassi da parte della Fed mentre si cercano indizi su quali saranno le mosse in Europa da parte della Bce.

Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato dopo un timido tentativo di rialzo.

Seduta in flessione per Londra (-0,98%), Francoforte (-0,86%) e Parigi (-0,52%).



